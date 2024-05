O departamento técnico da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC) confirmou sete equipes na disputa do Campeonato Estadual Feminino Sub-17. A competição será iniciada no dia 29 deste mês.

“Realizamos a primeira edição do torneio em 2023 com quatro equipes e em 2024 teremos um número mais significativo. Isso é fundamental para o crescimento do futebol feminino acreano”, avaliou o diretor da FFAC, Leandro Rodrigues.

Fórmula de disputa

A fórmula de disputa do Estadual terá os sete times jogando entre si em um turno único e os quatro primeiros classificados avançam às semifinais e os vencedores disputam o título em um jogo único.

Times na competição

Leoas do Norte

Acre Esporte Clube

Assermurb

Chapecoense

Grêmio Xapuriense

Real Sociedade

São Francisco

