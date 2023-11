Morador do seringal Porongaba, localizado no Alto Rio Yaco, Carliu enfrentou um episódio angustiante ao ter sua mão dilacerada por um disparo acidental de arma de fogo. O incidente ocorreu enquanto tentava atirar em uma ave, identificada como gavião. Infelizmente, ao escorregar, a arma foi acionada, resultando em ferimentos graves na mão de Carliu.

Devido à localização remota e de difícil acesso do seringal, uma equipe do Corpo de Bombeiros de Rio Branco foi acionada para realizar o resgate. O processo demandou mais de 10 horas, mas, finalmente, Carliu foi resgatado com sucesso e encaminhado ao pronto socorro de Rio Branco, onde recebeu atendimento médico.

Carliu expressou sua gratidão pelo trabalho dedicado e empenhado da equipe do Corpo de Bombeiros, afirmando: “Quero agradecer o trabalho do Corpo de Bombeiros pelo empenho e dedicação no resgate. Graças a Deus, estou bem melhor, apesar do susto de quase ter perdido a mão.” A comunidade respira aliviada após o desfecho positivo desse episódio desafiador.

Por Pelegrino Sobrinho, colaborador

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram