Um acidente fatal tirou a vida de Francisco Campos, de 35 anos, na tarde de ontem, no km 72 da estrada Transacreana, próximo ao ramal Jarinau na zona rural de Sena Madureira. Francisco, que estava foragido da justiça, encontrava-se trabalhando em uma propriedade particular, realizando uma derrubada de árvores no momento do incidente.

O trágico acidente ocorreu quando Francisco operou uma motosserra, e uma árvore caiu na mesma direção em que ele se encontrou, resultando em um impacto fatal em sua cabeça. Colegas de trabalho, que testemunharam uma cena desesperadora, contando que o trabalhador estava sangrando abundantemente.

Apesar da dificuldade de acesso à região, os trabalhadores solicitam ajuda de emergência devido à disponibilidade de sinal de internet no local. Uma operação de resgate foi montada rapidamente, contando com a participação do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Por AcreOnline.net

