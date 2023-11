Com objetivo de conscientizar e sensibilizar alunos das escolas públicas estaduais sobre a seca que a região norte está enfrentando e que aponta para uma estiagem prolongada para os meses de novembro e dezembro, o Comitê de Seca Prolongada, com coordenação da Secretaria de Governo (Segov), realiza o lançamento oficial do Circuito Ambiental. A atividade ocorre nesta segunda-feira, 13, às 13h30, no Colégio Estadual Barão do Rio Branco (CEBRB).

Também fazem parte diretamente do evento as Secretarias do Meio Ambiente (Sema), Educação (SEE), Saúde (Seacre), Comunicação (Secom) e Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac).

O secretário de Estado de Governo, Alysson Bestene, ressaltou que esta ação nas escolas é essencial para que a campanha de conscientização alcance a população, de acordo com a determinação do plano de metas da gestão Gladson Cameli.

“A escola, como um espaço para a difusão do conhecimento, tem o poder de disseminar pensamentos e ações, tendo os alunos como portadores da mensagem para que a sociedade reflita sobre a necessidade urgente de uma mudança de comportamento”, comentou Alysson.

A ação irá levar aos alunos o flanelógrafo (instrumento que possibilita falar de forma lúdica sobre biodiversidade e ciclo da água), sala de imagens, jogos ambientais e sessão de realidade virtual.

Na oportunidade, também será usado o jogo educativo Vila da Farinha, uma doação da Embrapa para ser usada nas atividades de educação ambiental da Sema, reafirmando a parceria do Estado com os órgãos que compõem a agenda ambiental.

Entre os assuntos abordados pelo Circuito Ambiental estão as causas da seca, El Niño, impactos da seca, problemas de saúde relacionados com a seca como, desidratação, doenças respiratórias e doenças de origem hídrica.

“Esta ação, que integra uma série de iniciativas para o enfrentamento da seca prolongada, envolve representantes governamentais e a comunidade acadêmica com o objetivo de abordar desafios complexos relacionados às mudanças climáticas, os efeitos da seca para o meio ambiente, saúde e como podemos, juntos, superá-los”, afirmou a secretária do Meio Ambiente, Julie Messias.

A ação continua na terça-feira, 14, na Escola Estadual Henrique Lima, localizada no bairro Calafate, das 7h30 até o final da manhã.

Larissa Costa Agência de Noticias do Acre

Fotos Alexandre Cruz-Noronha/Sema

