Duas mulheres morreram no último sábado (11), em uma colisão frontal, envolvendo uma caminhonete S10 e um Fiat/Pálio Fire. Ela seriam irmãs e foram identificadas como Sonia Guidorizzi Antônio da Silva e Célia Narrima de Pádua

Segundo a PRF, o acidente aconteceu na BR-364, em Ariquemes, próximo à entrada da lanchonete Fazendinha.

Devido ao impacto da colisão, a condutora e a passageira do Pálio morreram ainda no local (informação constatada pelo Corpo de Bombeiros). A terceira ocupante do automóvel, uma criança de 7 anos, foi socorrida com lesões graves.

A motorista da caminhonete sofreu ferimentos no braço. Após receber atendimentos médicos preliminares, ela foi encaminhada à Polícia Civil.

Segundo apurou a imprensa local, a caminhonete seguia no sentido Ariquemes e Pálio via Porto Velho e iria entrar na área da fazendinha.

