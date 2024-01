O ano de 2024 começou com a proposta de cuidado e atenção à saúde mental, por meio da campanha Janeiro Branco, que busca conscientizar a população sobre a prevenção de doenças decorrentes do estresse, como ansiedade, depressão e pânico. O movimento ganha destaque no Acre com ações promovidas pelo governo estadual.

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), está engajado na campanha, promovendo durante todo o mês atividades voltadas para estimular a sociedade a debater a importância da saúde mental nas relações humanas.



O secretário de Saúde, Pedro Pascoal, ressalta a relevância do Janeiro Branco ao afirmar: “É fundamental destacar que a saúde mental é um pilar essencial para o bem-estar geral da população. Precisamos criar um ambiente propício para o diálogo sobre o tema e incentivar a busca por ajuda quando necessário.”

Dados alarmantes da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam um aumento considerável nos índices de transtornos mentais nos últimos anos. A inclusão de condições como síndrome de burnout, ansiedade e depressão à lista de doenças relacionadas ao trabalho pelo Ministério da Saúde no Brasil reflete a complexidade do cenário.

De acordo com a OMS, o Brasil é classificado como o país mais ansioso do mundo (9,3%) e o segundo maior das Américas em termos de depressão (5,8%). Nesse contexto, a adoção de hábitos saudáveis se torna crucial para melhorar a qualidade de vida, tanto física quanto mental.

O mês de janeiro foi escolhido para a campanha por inspirar reflexões sobre a vida, relações, sentidos, passados vividos e objetivos desejados para o ano que se inicia.

A diretora de Regulação e Rede de Atenção à Saúde da Sesacre, Ana Beatriz Souza, explica: “Janeiro é um período simbólico, propício para as pessoas fazerem uma análise introspectiva e definirem metas que visem ao equilíbrio emocional e mental. Essa é uma oportunidade valiosa para promover a conscientização e a importância da saúde mental, incentivando a sociedade a adotar práticas saudáveis e buscar apoio quando necessário.”

Além disso, a cor branca, escolhida para representar a campanha, simboliza “folhas ou telas em branco”, sobre as quais podemos projetar, escrever ou desenhar expectativas, desejos, histórias ou mudanças que sonhamos e desejamos concretizar, conforme destaca o Instituto Janeiro Branco.

Programação

04.01.2024 – Entrega de card com mensagem sobre o tema do mês. Local: Semulher

05.01. 2024 – Abertura oficial/Caminhada Janeiro Branco – às 7h30. Local: Palácio Rio Branco

08.01.2024 – Palestra ‘Saúde Mental: aprendendo a viver com qualidade” – às 9 horas. Local: Telesaúde

15.01.2024 – Massagem, ventosaterapia e auricoloterapia – às 9 horas. Local: UPA 2º Distrito

16.01.2024 – Roda de conversa em alusão ao Janeiro Branco – às 9 horas. Local: Sesacre, Jeceac e Procon

17.01.2024 – Roda de Conversa em alusão ao Janeiro Branco – ás 9 horas. Local: Sete, Semulher e Acreprevidência

18.01.2024 – Roda de Conversa em alusão ao Janeiro Branco – às 9 horas. Local: Semapi, Iteracre e Ise

19.01.2024 – Roda de Conversa em alusão ao Janeiro Branco – às 9 horas. Local: Sead/Seplan, PGE e Sejusp

23.01.2024 – Roda de Conversa em alusão ao Janeiro Branco – às 9 horas. Local: Dirpap e FEM

24.01.2024 – Roda de Conversa em alusão ao Janeiro Branco – às 9 horas. Local: Selic e Ageac

25.01.2024 – Roda de conversa em alusão a Janeiro Branco às 9 horas. Local: Iapen

25.01.2024 – Roda de Conversa: “Como viver mais e melhor nos dias atuais” – às 9 horas. Local: UPA 2º Distrito

26.01.2024 – Roda de Conversa em alusão a Janeiro Branco – às 9 horas. Local: PMAC e Secom/Fundac

27.01.2024 – Núcleo de Populações Prioritárias e Vulneráveis, SESACRE – Peça de Teatro cabo de guerra para população prioritárias. Local: a definir

29.01.2024 – Palestra “O papel dos Centros de Convivência no cuidado à saúde mental” – às 9 horas. Local: a definir

30.01.2024 – Roda de conversa em alusão a Janeiro Branco – às 9 horas. Local: a definir

30.01.2024 – Peça teatral para servidores das Secretarias – ás 10 horas. Local: a definir

Por Luana Lima- Agência de Notícias do Acre

