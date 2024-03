Segundo informações repassadas pela polícia, uma mulher identificada como Ana passava andando pela estrada Dias Martins, e notou que às margens tinha um saco grande. Ao verificar o que havia dentro, a mulher tomou um susto, pois encontrou um cadáver em elevado estado de decomposição. Assustada e temerosa, Ana ligou para a Polícia Militar através do número 190 e, logo que os agentes chegaram ao local informado, foi possível constatar o corpo de um homem, com os mãos amarradas e enrolado em um lençol, dentro de um saco.

Imediatamente, os policiais fizeram o isolamento do perímetro e informaram toda situação para o Centro de Operações da Polícia Militar.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi ao local, todos os procedimentos periciais foram realizados, mas no momento o cadáver não tinha identificação e o corpo foi recolhido para a base do IML, onde passou por procedimentos cadavéricos. Só foi possível identificá-lo após os exames de papiloscopia.

Leandro Silva e Silva, de 39 anos, teve as mãos amarradas e foi assassinado com um tiro na nuca, ele completaria 40 anos neste domingo (10).

A esposa de Leandro esteve no IML para procedimentos de retirada do corpo do marido. Dona Janaína relatou que seu esposo trabalhava como diarista e era usuário de entorpecentes. Falou que o marido estava desaparecido desde a última quinta-feira (07), quando saiu de casa para trabalhar e não foi mais visto.

Policiais Civis da Equipe de Pronto Emprego (EPE), estiveram no local, colheram as informações para a elaboração do relatório que será repassada para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

ContilNet

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram