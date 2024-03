Após uma enxurrada de publicações no X, antigo Twitter, terem sugerido neste sábado (9) a morte do ex-jogador Daniel Alves dentro da cadeia onde ele cumpre pena por estupro, a assessoria do lateral-direito desmentiu que ele tenha tirado a própria vida. O brasileiro, portanto, está vivo e continuará preso na Espanha por quatro anos.

Mais cedo, o irmão de Daniel Alves, o Ney Alves, fez uma publicação no Instagram afastando qualquer rumor de morte. Ele postou uma foto ao lado do ex-atleta com a seguinte legenda:

“Que Deus te dê muita saúde e sabedoria, meu mano velho, para superar e suportar a crueldade dos seres humanos. Que Deus tenha misericórdia da sua vida e da nossa família […]”

