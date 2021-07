Morre Moacir Furtado vítima de Covid-19

O cantor e compositor César Carvalho filho de Sena Madureira atualmente com residência fixa entre Manaus e Itaituba no Pará, onde participa de várias atividades musicais e eventos, esta semana ele estará em Goiânia gravando seu novo DVD com as participações dos cantores de renomes nacionais Nedinho Novais, Wanderley Andrade, wenden Pinheiro, Mateus Ferraz e Tiago, neste trabalho que está sendo produzido por um dos melhores profissionais do Brasil Alex Baqueta, César com certeza vai estoura em todo o Brasil, em nome do acreonline.net desejamos boa sorte conterrâneo.

Ronaldo Duarte