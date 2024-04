Na última sexta-feira (19), o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Promotoria de Justiça Cível de Sena Madureira, realizou uma reunião para alinhar os atendimentos de saúde mental aos cidadãos de Sena Madureira.

A reunião foi conduzida pelo promotor de Justiça Júlio César de Medeiros e contou com a presença da equipe técnica do CAPS I, da Direção do Hospital João Câncio, da Secretaria Municipal de Saúde, da Coordenadoria da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) da Sesacre e Natera.

A iniciativa surge em resposta ao aumento significativo de casos de dependência química, uso excessivo de entorpecentes e transtornos mentais graves e persistentes no município, que podem requerer internações involuntárias.

Entre os encaminhamentos da reunião, destaca-se o estudo de viabilidade da possibilidade de funcionamento do CAPS por 12 horas, além do fortalecimento de uma equipe multiprofissional, com especialidades de assistente social, psicólogos e enfermeiros.

Outra medida alinhada será a realização de oficina pela equipe do CAPS NAUAS e CAPS AD III sobre procedimentos de atenção em relação a crises, visando trocar experiências com a equipe do CAPS I em Sena Madureira sobre crises psiquiátricas.

Por fim, será realizada uma campanha educativa com o CAPS, Secretaria Municipal de Saúde, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, nas rádios e escolas, visando a conscientização a respeito de temas relacionados à saúde mental.

Agência de Notícias do MPAC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram