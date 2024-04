Um vídeo que circula nas redes sociais, nesta segunda-feira (22), mostra o momento em que a jovem Layne Melo de Sousa dos Santos, de 27 anos de idade, é assassinada com um tiro na cabeça. O caso aconteceu na última sexta-feira (19), na cidade de Itapecuru-Mirim, no Maranhão.

De acordo com informações da Polícia Militar, Layne estava bebendo com o namorado, identificado como Marcos Diogo Cabral, em uma festa no posto Joyce. Em um determinado momento, o casal teria tentado devolver fichas de cervejas, compradas no estabelecimento, o que acabou gerando uma confusão com os donos do posto.

Pouco tempo depois, o casal deixou o local de motocicleta, mas foi seguido pelo genro da proprietária do posto, que estava em outra moto. Durante o trajeto, ele então disparou várias vezes contra as vítimas. O companheiro de Layne caiu da moto imediatamente, enquanto ela derrapou com o veículo até as proximidades de uma clínica no Centro do município, já gravemente ferida após ser atingida por pelo menos dois disparos.

O delegado Cristiano Morita informou que as testemunhas foram ouvidas e o suspeito, identificado como Vitor Manuel, foi preso na noite do mesmo dia por policiais do 28º BPM. Infelizmente Layne morreu e o seu companheiro segue internado.

