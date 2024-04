Na tarde desta segunda-feira, 22, dois criminosos foram presos e um adolescente apreendido em Rio Branco, após assaltarem passageiros do transporte coletivo que faz a linha da Cidade do Povo, na capital.

Os bandidos foram presos em uma residência situada na Travessa Morada do Sol, na Praia do Amapá, região do bairro Taquari, no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações repassadas pelo Tenente-Coronel Russo, do 2° Batalhão da Polícia Militar, a detenção dos suspeitos foi realizada com apoio Policiamento Escolar. O militar afirma que, o trio teria embarcado no transporte coletivo no Terminal Urbano no centro de Rio Branco, se passando por passageiros. Quando o ônibus chegou nas proximidades da Unidade de Saúde Cláudia Vitórino na Via Chico Mendes, próximo à entrada do Taquari, os bandidos, em posse de uma arma de fogo e uma arma de brinquedo, anunciaram o assalto e renderam os passageiros e o motorista.

Os criminosos obrigaram o motorista sair da rota de destino, fazendo o ônibus entrar no bairro Taquari. Em seguida, roubaram 11 celulares, carteiras e pertences das vítimas. Que estavam à bordo.

O motorista, sob ameaça de morte, foi obrigado a conduzir o ônibus até a Travessa Morada do Sol, local onde os bandidos desceram do ônibus e fugiram correndo.

Após a fulga dos assaltantes, os Policiais Militares do 2° Batalhão foram acionados via COPOM e compareceram ao local em que o motorista parou o ônibus, no bairro Taquari, onde foram colhidas os indícios que pudessem leva-los até os suspeitos. Após uma série de informações, a PM conseguiu chegar até a uma residência, onde foi feito o cerco e dentro da casa foram encontraram os bandidos em posse dos celulares roubados, as carteiras, além de uma escopeta com três munições e a arma de brinquedo que foram usados na prática do crime.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e apreensão e o trio foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) onde ficarão à disposição da polícia.

Por Kauã Lucca, da Folha do Acre

