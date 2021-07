Polícia Civil inaugura salas de acolhimento humanizado e de pacificação social na delegacia de Senador Guiomard

Em continuidade a política de expansão de uma justiça humanitária, foi implantado na Delegacia Geral de Polícia Civil de Senador Guiomard, a sala de depoimento especial do projeto Bem-me-quer e uma sala do Núcleo de Segurança Comunitária e Pacificação Social, conhecido como projeto Pacificar.

Por determinação de leis infraconstitucionais, as delegacias do País devem oferecer às vítimas de violência doméstica e às crianças e adolescentes – vítimas de violência sexual – um ambiente acolhedor e humanizado, para que, desta forma, os profissionais da segurança possam colher com mais eficiência o depoimento das vítimas.

O delegado-geral da Polícia Civil, Josemar Portes, ressalta que é obrigação da Polícia Civil propiciar espaço de acolhimento para aquelas pessoas que foram vítimas de crimes sexuais ou violência doméstica, evitando assim, o constrangimento das vítimas em ambiente policial, e a revitimização dessas pessoas que já entram em uma delegacia com uma sobrecarga de sofrimento, advindo da violência sofrida.

“Esse espaço já é o terceiro que temos no Acre. Temos já em Sena Madureira, Manoel Urbano, e em breve teremos em Cruzeiro do Sul e Brasiléia”. Todas as unidade policiais do Acre precisam ter esse espaço adequado de atendimento às vítimas”, disse Josemar.

Nesta esteira, o delegado Paulo Henrique, sabendo da importância do atendimento humanizado se incumbiu de buscar incansavelmente essas duas importantes ferramentas que se encontram à disposição da Polícia Judiciária, o que hoje se concretiza, graças aos esforços de todos os servidores policiais de Senador Guiomard, que sob a sua liderança, buscaram parcerias e até mão de obra, para que esse importante ato saísse definitivamente do papel e fosse posto em prática.

Ascom