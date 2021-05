O que era para ser uma escola está virando motel e ponto de consumo de drogas em Sena Madureira

Ainda não se sabe o que aconteceu ou vem acontecendo com a empresa responsável pela construção de uma escola localizada na rua maranhão que deveria beneficiar as comunidades dos Bairros Rosa Gonçalves e Cristo Libertador em Sena Madureira, segundo informações a empresa abandonou os trabalhos e nunca mais apareceu, agora o local vem servindo de motel, abrigo para viciados e consumo de drogas.

Na placa diz que os recursos foram repassados pelo ministério da educação no valor de 3.567.966.31 no contrato está claro que a escola teria 12 salas de aulas e uma quadra esportiva, as obras foram iniciadas dia 07/10/2019 término e entrega da obra a prefeitura e comunidade no dia 07/10/2020, o problema é que já vai completar um ano de atraso, até agora a obra não foi terminada para ser entregue as comunidades dos Bairros Rosa Gonçalves e Cristo Libertador.

Na placa que especifica o contrato não contém o nome da empresa responsável pela execução da obra.

Como na placa de contrato consta o nome da prefeitura nossa reportagem tentou contato com o prefeito Mazinho Serafim para saber se ele tem conhecimento dos motivos alegados pela empresa que justifique a paralisação dos trabalhos, mas o telefone do prefeito estava fora de cobertura.

Caso ele ou a empresa queiram se manifestar sobre a matéria o espeça está aberto, nosso contato 99967 8096.

Ronaldo Duarte

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram