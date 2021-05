Alan Rick diz que Mazinho Serafim é um ingrato e trilha o caminho da mentira

Da Redação

Em entrevista cedida à imprensa de Sena Madureira na tarde desta segunda-feira (17), o deputado federal Alan Rick (Democratas), rebateu veementemente as declarações do prefeito Mazinho que, durante um programa de Rádio, lhe fez duras críticas dizendo que o parlamentar não destinou emendas para Sena Madureira.

Alan Rick esclareceu que somente para este ano de 2021, destinou para Sena Um milhão e cento e vinte mil reais que serão empregados na construção de um porto, no rio Caeté, e no reaparelhamento do Conselho Tutelar. “Na campanha do ano passado pedimos votos para o prefeito Mazinho e o pagamento que estamos recebendo é esse. Ele é um ingrato, trilha o caminho da mentira, tentando jogar a população contra nós”, destacou.

O deputado explicou que esse recurso para o porto do Caeté será destinado ao Governo do Estado para que, através do Deracre, possa executar a obra. “Reafirmo o meu compromisso com os moradores do rio Caeté que utilizam o porto do 10, próximo à ponte, na estrada de Manoel Urbano, que a verba está garantida. Juntamente com o governador Gladson Cameli vamos continuar trabalhando mais ainda por Sena Madureira”, confirmou.

Ele lembrou também das emendas destinadas para a Reforma e ampliação do Hospital João Câncio Fernandes que ultrapassam os 6 milhões de reais. “Visitei o Hospital de Sena e constatei suas condições precárias. Enviamos os recursos e a obra está em andamento. Sempre tivemos uma atenção especial com Sena Madureira e mesmo não sendo aliado do prefeito vamos continuar ajudando o município”, finalizou.

De acordo com sua assessoria, ao longo de seu mandato já foram designados para Sena Madureira mais de 23 milhões reais para serem empregados em diversas áreas.

