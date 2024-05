Na tarde da última quarta-feira, 22, um acidente grave ocorreu na Avenida Valdemiro Lopes, no bairro da Paz, em Rio Branco. O motociclista João Victor Ferreira de Souza, de 22 anos, colidiu bruscamente com a traseira de um caminhão baú estacionado enquanto realizava uma manobra perigosa em alta velocidade.

Testemunhas relataram que João Victor estava empinando a moto quando se chocou contra o caminhão, sofrendo ferimentos na face e na cabeça. Uma ambulância de suporte avançado foi enviada ao local, prestou os primeiros socorros e encaminhou o jovem ao Pronto Socorro, onde ele foi admitido em estado estável, mas com possibilidade de agravamento.

A Polícia Militar do BPTRAN isolou rapidamente a área para a realização da perícia e a preservação do local do acidente.

Por Acreonline.net

