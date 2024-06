O Dia Mundial do Doador de Sangue foi celebrado com festa nesta sexta-feira, 14, no Centro de Hematologia e Hemoterapia (Hemoacre), em Rio Branco. Promovido pelo governo do Estado, o Arraiá do Doador de Sangue reuniu a população em um momento descontraído com comidas típicas, músicas e brincadeiras, mas, sobretudo, em uma atmosfera de conscientização quanto ao ato de doar. De acordo com o balanço das ações, 77 pessoas doaram sangue durante o evento.

Doador há mais de 15 anos, o servidor público Marcelo Pedrosa enfatizou o desejo de que todos se tornem doadores de sangue. “Eu comecei a doar porque queria ajudar o próximo mesmo. E de alguma maneira a gente pode, no futuro, precisar. Então, temos que parar um pouco de pensar só em nós mesmos e incorporar a necessidade do outro”, disse.



Para a secretária adjunta assistencial de Saúde, Ana Cristina Moraes, o doador de sangue foi o grande homenageado da noite. “Esse é um dia muito importante para essas pessoas que se dedicam e salvam vidas, porque doar sangue é salvar vidas. E que as pessoas possam ser contaminadas por esse espírito de solidariedade e de amor ao próximo” declarou.

O evento, que foi organizado pelas secretarias de Saúde (Sesacre) e de Turismo e Empreendedorismo (Sete), em parceria com a Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), contou com a participação, ainda, dos microempreendedores da Economia Solidária.



“Hoje no arraial do Hemoacre eu trouxe tacacá, rabada, charuto, empada e carne na chapa. E eu acho esse tipo de iniciativa muito importante, porque, além de falar sobre a doação de sangue, ajuda os microempreendedores a ganhar um extra”, ressaltou a feirante Janaira de Lima, do Tacacá da Jana.



Assim como Caroline Antunes, de 24 anos, parte da comunidade acreana prestigiou o evento. “A festa está sendo incrível, pois além de ajudar a comunidade financeiramente na Economia Solidária, conscientiza as pessoas sobre a doação de sangue. Eu vou me tornar doadora”, falou.



O Grupo Escoteiro Leôncio de Carvalho se fez presente no arraial e provou a relevância das mais diversas instituições no apoio à doação de sangue. “Anualmente, os escoteiros do Brasil tem um projeto de mutirão nacional de doação de sangue e em 2024 nós juntamos ao Hemoacre para celebrarmos e incentivamos a sociedade a doar”, disse Francisca Nobre, membro do grupo.

Dia Mundial do Doador de Sangue

Celebrado todos os anos em 14 de junho, o Dia Mundial do Doador de Sangue é uma data estabelecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para homenagear os doadores voluntários e conscientizar a população sobre a importância deste gesto solidário.



A doação de sangue é um ato simples, rápido e seguro que pode salvar inúmeras vidas. Segundo a OMS, a cada doação, é possível ajudar até quatro pessoas, pois o sangue doado pode ser separado em diferentes componentes (glóbulos vermelhos, plaquetas, plasma e crioprecipitado), cada um destinado a tratamentos distintos. O sangue é essencial para pacientes em situações críticas, como acidentes, cirurgias, tratamento de câncer e doenças hematológicas.

Cássia Veras – Agência de Notícias do Acre

Fotos: Luan Martins – Sesacre

