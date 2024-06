A combustão humana espontânea (CHE) parece um enredo de filme de terror, mas foi relatada na vida real. Pessoas supostamente pegam fogo sem nenhuma fonte óbvia de ignição externa. Sinistro, não Vamos entender no que é fato, o que é ficção e o que a ciência tem a dizer sobre isso.

Casos de combustão humana espontânea frequentemente apresentam vítimas encontradas queimadas até a morte, com seus arredores praticamente intactos. As queimaduras costumam ser severas, reduzindo o corpo a cinzas enquanto objetos próximos permanecem estranhamente intocados. Casos clássicos de CHE descrevem uma pessoa que está viva em um momento e, no próximo, é um monte de cinzas, às vezes com apenas suas pernas ou uma parte do corpo não queimada. Esse cenário assustador levanta a questão: o corpo humano pode realmente se incendiar sozinho?

O corpo humano é composto em grande parte por água, o que torna a ignição espontânea improvável. Água não é exatamente algo inflamável. Além disso, os componentes principais do corpo, como proteínas e gorduras, não se inflamam facilmente sem uma fonte de calor externa significativa. Nossa carne precisa de temperaturas em torno de 1.650 graus Celsius para se transformar em cinzas, o que não é algo que você gera casualmente por conta própria.

Uma teoria popular que tenta explicar a combustão humana espontânea é o “efeito pavio.” Essa sugere que uma pequena chama externa, como um cigarro, incendeia as roupas da pessoa. A gordura corporal então age como a cera de uma vela, alimentando um fogo lento, mas intenso. As roupas da vítima absorvem a gordura derretida, criando uma queima contínua. Isso pode resultar em uma quase completa cremação ao longo de várias horas, o que pode explicar por que alguns casos mostram corpos reduzidos a cinzas sem muitos danos aos arredores.

O consumo de álcool é frequentemente associado a relatos de CHE, com as vítimas frequentemente descritas como grandes bebedoras. Isso levou à especulação de que tecidos embebidos em álcool poderiam ser mais inflamáveis. No entanto, mesmo a pessoa mais bêbada não está andando com um nível de álcool no sangue alto o suficiente para ser um risco de incêndio. A ideia de que a bebida pode transformá-lo em uma tocha humana simplesmente não se sustenta cientificamente.

Outro ângulo envolve eletricidade estática ou forças geomagnéticas. Proponentes dessas teorias sugerem que condições ambientais incomuns poderiam desencadear uma reação química dentro do corpo. No entanto, não há evidências sólidas que apoiem isso. Embora a eletricidade estática possa criar uma faísca, dificilmente é suficiente para incendiar uma pessoa.

Também há a ideia de que a cetose, um estado metabólico onde o corpo queima gordura para obter energia, poderia desempenhar um papel. Durante a cetose, o corpo produz acetona, que é inflamável. Em teoria, um acúmulo de acetona poderia aumentar o risco de ignição. Mas esse cenário é altamente especulativo e carece de provas concretas.

Não vamos esquecer que alguns casos de combustão humana espontânea podem ser devido a homicídio ou acidentes. Um incêndio causado por um cigarro, vela ou outra fonte pode ser mal interpretado ou mal relatado, especialmente quando os investigadores têm dificuldade em encontrar uma fonte óbvia de ignição. Em tempos antigos, quando a perícia forense não era tão avançada, é plausível que tais incidentes fossem rapidamente atribuídos à combustão espontânea.

A ciência forense moderna e as técnicas de investigação de incêndios não confirmaram nenhum caso de combustão humana espontânea. Elas geralmente identificam uma fonte de ignição externa, mesmo que não seja imediatamente aparente. Os avanços na compreensão de como os incêndios se comportam e afetam o corpo humano ajudam a desmascarar o mito da CHE. Muitas vezes, trata-se de juntar pequenas pistas que levam a uma explicação mais mundana, embora trágica.

Então, a combustão humana espontânea é possível? Dado o nosso conhecimento científico atual, parece altamente improvável. O corpo humano simplesmente não tem as condições certas para pegar fogo sozinho. A maioria dos chamados casos de CHE pode ser explicada por causas convencionais de incêndio, embora às vezes com um toque incomum. O apelo do mistério permanece, mas é importante separar histórias sensacionais dos fatos científicos. O conceito de CHE pode persistir na cultura popular, mas na realidade, não resiste ao escrutínio.

por Lucas Rabello – Mistérios do mundo

