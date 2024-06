As equipes das escolas Clícia Gadelha, no masculino, e Lourival Pinho, no feminino, conquistaram nessa quarta, 12, na quadra da Ufac, o título da fase municipal no handebol dos Jogos Escolares Sub-17.

O time da Clícia Gadelha bateu o Lourival Pinho por 26 a 17 e a equipe do Lourival Pinho derrotou o Colégio Acreano por 14 a 11.

Meta e ABC

Na disputa do Sub-14, o Meta derrotou o ABC por 14 a 13, no masculino, em duelo decidido na prorrogação. No feminino, o ABC venceu o Meta por 11 a 6.

Alfredo assumiu

O técnico Alfredo Vaz comemorou a conquista do título do Meta e a vaga na fase Estadual dos Jogos.

“Trabalhamos para a competição por três semanas e conseguimos conquistar o título. Nossa meta é representar o Acre na fase nacional do Jeb´s em Recife”, disse o treinador.

Lanna acompanhou

A desportista Lanna Vaz acompanhou as disputas da fase municipal dos Jogos Escolares na quadra da Ufac e vibrou com o desempenho das equipes.

“Acompanhei as disputas pelo amor ao esporte e por ter vivido essa experiência dos Jogos. A energia dessa juventude é fantástica e por isso apoio e incentivo. Precisamos fazer mais pelo esporte acreano em todos os níveis”, afirmou Lanna Vaz.

Por PHD

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram