Na madrugada da última quinta-feira (13), um grave acidente no km 3 da rodovia AC-90, estrada Transacreana, resultou na morte de Edberto Souza Silva, de 33 anos.

Testemunhas informaram que Edberto estava conduzindo uma motocicleta Honda CG 125, de cor azul e placa NAF-8G09, no sentido zona rural – zona urbana, quando perdeu o controle do veículo.

A motocicleta colidiu frontalmente com um caminhão boiadeiro que trafegava na direção específica. Edberto não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.

Por Acreonline.net

