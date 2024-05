O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE/AC), Ribamar Trindade, recebeu o governador do Acre, Gladson Cameli, na tarde desta quarta-feira, 22, para mostrar o projeto de reforma e ampliação da sede do tribunal, que está a todo vapor. Na ocasião, estavam também o conselheiro Valmir Ribeiro, vice-presidente do TCE; o secretário da Fazenda, Amarísio Freitas; e a procuradora-geral do Estado, Janete Melo.

No encontro, a conselheira-corregedora Dulcinéia de Araújo destacou o fato de o projeto ser ambientalmente sustentável. “Trabalhamos um projeto com arborização, sistema de reutilização da água da chuva e pensamos em uma edificação totalmente sustentável”, pontuou.



Durante o encontro, o governador Gladson Cameli destacou que é importante a gestão andar de mãos dadas com as instituições e acompanhar de perto o avanço delas no estado.

“O Tribunal de Contas é uma referência na fiscalização e acompanhamento da gestão pública, logo tem meu respeito, e é importante estarmos presentes e termos esse diálogo aberto com todas as instituições. Hoje, além de uma conversa de alinhamento, também visito a reforma que vai trazer mais comodidade aos servidores do TCE e que é um marco importante para a história do Tribunal, porque é moderno e sustentável”, destacou.

A reforma do prédio do TCE e seus anexos iniciou em junho de 2023 e compreende a Diretoria de Administração Financeira (DAF) , Escola de Contas, Comunicação, Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI), Controle Interno, Corregedoria, Assessoria de Segurança Institucional e Secretaria das Sessões, dentre outros espaços.

A obra está orçada em mais de R$ 21 milhões de recursos próprios, com previsão de entrega para setembro deste ano.

A reforma em andamento contemplará um sistema de aproveitamento da água da chuva para diminuir a utilização de água potável, assim como uma redução de gastos; paisagismo para melhorar o conforto térmico do tribunal e arredores, com plantio de mais árvores; e implantação de energia solar fotovoltaica, que é uma fonte renovável e limpa que utiliza a radiação solar para gerar eletricidade.

Por Tácita Muniz- Agência de Notícias do Acre

Foto: José Caminha/Secom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram