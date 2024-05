A Rede de Proteção à Mulher, iniciou uma visita à Casa Rosa Mulher, na manhã desta quarta-feira (22). A iniciativa contou com a participação de diversas entidades, como a Associação Comercial, Industrial de Serviços Agrícolas do Acre (Acisa), a Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac), o Instituto Federal do Acre (Ifac) e a Promotoria de Justiça do Acre.

Com o apoio da Prefeitura de Rio Branco, a Rede de Proteção busca estabelecer novas parcerias para ampliar as oportunidades para as mulheres atendidas. Uma das colaborações já consolidadas é com o Ifac, que oferece o curso Mulheres Mil, do Governo Federal. Esta parceria já formou quatro turmas e está em sua sexta edição. 480 vagas estão disponíveis para beneficiar essas mulheres. Essa articulação tem como objetivo garantir os direitos das mulheres assistidas pela prefeitura, fortalecendo tanto as participantes dos cursos quanto a própria rede de apoio. A ação coletiva visa criar um ambiente mais seguro e propício para o desenvolvimento pessoal e profissional dessas mulheres.

“Eu não sabia. Não tinha conhecimento dessa rede de mulheres e fez com que eu me motive para estudar para os concursos e gerar mais independência, independente das circunstâncias, mas aqui me motivou a não desistir de estudar”, disse a estudante Maria Silva.

A iniciativa reforça o compromisso das instituições envolvidas em promover a igualdade de oportunidades e fortalecer a rede de apoio às mulheres, contribuindo para um futuro mais justo e igualitário.

“Nós como empresários, não podemos prometer vaga no mercado de trabalho, mas vamos tentar. Vamos tentar colocar essas mulheres no mercado de trabalho, indicar para outros empresários e fazer essa parte social também, que cabe a todos nós, seres humanos. Todos nós empresários, moradores da cidade de Rio Branco”, enfatizou a vice-presidente da Acisa, Patrícia Dossa.

Para a diretora de Direitos Humanos da SASDH Rila Freze, a Prefeitura de Rio Branco trabalha de modo coletivo com o fortalecimento da Rede de Proteção à Mulher, na garantia de direitos.

“A gente tem a orientação do nosso prefeito para criar parcerias como a que temos com o Ifac que oferece o curso de Recursos Humanos e Operador de Caixa. A gente já está na sexta turma, quatro já concluíram, e agora a gente está com essa articulação, com a rede de proteção mais a Acisa para que a gente possa se fortalecer e dar continuidade no atendimento a essas mulheres.”

Por Luiz Cordeiro / Assecom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram