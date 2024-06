Principal jogador da Seleção Brasileira na última década, Neymar assistiu ao jogo entre Flamengo e Grêmio, no Maracanã. Nesta sexta-feira (14), Marcos Braz agradeceu a presença do atleta nas redes sociais e fez um suspense sobre a possível contratação do atacante do Al Hilal.

Logo após a vitória do Flamengo sobre o Tricolor, Marcos Braz negou que esteja tentando a contratação de Neymar nesta janela de transferências. O jogador tem contrato com o Al Hilal até junho de 2025 e foi um grande investimento para a equipe árabe.

No entanto, o atleta poderá assinar um pré-contrato com outro clube a partir de janeiro de 2025 para se transferir sem custos ao fim da próxima temporada. Em diversos momentos, o astro já declarou que gostaria de atuar pelo Rubro-Negro.

por Lance!

