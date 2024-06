Você conhece aquela sensação estranha quando você fica acordado a noite toda conversando com amigos sobre os tópicos mais aleatórios e bizarros? Tipo, você começa a questionar a própria vida. Uma TikToker, @joli.artist, decidiu pular a conversa profunda das 4 da manhã e foi direto para o TikTok para compartilhar sua teoria sobre por que talvez nunca realmente morramos. E, deixa eu te dizer, isso está deixando as pessoas realmente assustadas.

A maioria de nós não gosta muito da ideia de morrer. Claro, algumas pessoas acreditam no céu ou em uma vida após a morte, mas muitos de nós ficamos simplesmente apavorados com o desconhecido. A alternativa—viver para sempre—não soa tão boa também. Quem quer lidar com articulações rangendo e memória falhando por toda a eternidade?

Toda essa ideia de vida e imortalidade fez alguns mergulharem em teorias como a imortalidade quântica. Em termos simples, isso significa que talvez nunca realmente morramos. Mas não se engane, é muito mais complexo do que isso. A teoria sugere que nossa consciência nunca morre; em vez disso, podemos ter sobrevivido a incontáveis apocalipses e eventos de extinção. Sim, é tão louco assim.

Vamos simplificar. A usuária do TikTok @joli.artist explica a ideia da imortalidade quântica junto com a teoria dos ‘muitos mundos’ de Hugh Everett. Everett, um físico americano, sugeriu que existem inúmeros outros mundos e realidades. Quando morremos em um, nossa consciência simplesmente pula para outro. Então, basicamente, podemos ter experimentado o fim do mundo várias vezes sem nem saber.

“Sempre que você morre em um universo, sua consciência é transferida para outro universo onde você sobrevive,” Joli diz em seu vídeo no TikTok. Parece loucura, né? Mas ela não para por aí. Ela compara isso ao Efeito Mandela, onde as pessoas lembram das coisas de forma diferente de como supostamente aconteceram. “Então, após o inevitável apocalipse, você vai acordar no dia seguinte em uma nova realidade, e a próxima coisa que você sabe, você vai se encontrar no Reddit falando sobre ‘desde quando a Pizza Hut tem dois Ts?’” ela explica. “Discutindo com pessoas que são nativas dessa nova realidade, falando ‘sempre teve dois Ts?’”

Joli não está apenas tirando isso do nada. Ela faz você pensar nos últimos 65 milhões de anos desde que os dinossauros foram extintos por um asteroide. “Então você quer me dizer que nos últimos 65 milhões de anos, nenhum outro asteroide passou pela vizinhança e nos eliminou?” ela pergunta. “O que estou dizendo é que a Terra provavelmente está sempre sendo eliminada, e nossa consciência continua sendo transferida para outro universo paralelo—e depois para outro, e outro. Por tudo o que você sabe, o apocalipse provavelmente já aconteceu na noite passada…”

As pessoas estão pirando com essa teoria. Um comentarista disse, “BYE NÃO HOJE.” Outro comentou, “Ok, eu estou meio que surtando agora porque eu não sou do tipo de teoria da conspiração, mas você está fazendo um sentido assustador.” E então tem a pessoa que adicionou, “A ideia de nunca poder realmente morrer é extremamente deprimente, e está me dando dor de cabeça.”

Esse conceito todo de nunca realmente morrer e estar constantemente mudando para uma nova realidade é o suficiente para te manter acordado à noite. Mas não se preocupe, é só uma teoria, certo? Mesmo que tenha alguma base científica, ainda é apenas uma ideia alucinante que é divertida (ou aterrorizante) de se pensar.

por Lucas Rabello – Mistérios do Mundo

