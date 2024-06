Brasil – Uma briga de trânsito quase acaba em tragédia nesta sexta-feira (14). Após “fechar” um carro na rodovia Castello Branco, em Boituva (SP), no interior de São Paulo, um motorista armado ameaçou e atirou três vezes em um carro. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o suspeito faz os disparos: um na direção da passageira e dois no pneu do veículo. As imagens viralizaram nas redes sociais. Não houve feridos.

No vídeo, o motorista de uma caminhonete Hilux é “fechado” por uma Tracker branca. Os dois veículos encostam. Em seguida, o motorista do primeiro carro diz para as crianças ficarem no veículo. “Fica aí crianças, não deixa descer as crianças”.

O homem e a mulher do segundo carro descem e caminham em direção ao primeiro veículo. Armado, o homem pede para a passageira abaixar o vidro. Durante o ocorrido, é possível notar que a vítima está ao telefone com a Polícia Militar e é orientada a não abrir a janela do carro.

Como não é atendido, o homem dá um tiro em um dos pneus do veículo e, depois, dispara em direção à passageira. A bala acerta o para-brisa e ninguém fica ferido. Depois, o motorista atira novamente contra o pneu do veículo.

Em outro momento, o suspeito aparece dando coronhadas com a arma na janela da passageira e questionando: “o que você quer, filho da p*? Tá feliz, seu filho da p*?”. Por fim, ele e a mulher voltam para o veículo.

Veja o vídeo:

Segundo o G1, o suspeito foi identificado, por meio das imagens, pela polícia, que investiga o caso. Foi registrado um boletim de ocorrência por tentativa de homicídio por motivo fútil com base no material. Não havia detalhes sobre a motivação do ataque até a publicação desta reportagem.

Com informações do site O Tempo

