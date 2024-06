As idosas Cleonice Domingos, Lenice Silva, Zélia Maria Marques e Damiana Ferreira compartilharam dificuldades como primeiras moradoras do conjunto Wanderley Dantas, há 30 anos, quando o bairro não dispunha de energia elétrica, saneamento e ruas pavimentas. Atualmente elas compartilham sonhos de receber o título definitivo de seus lotes e, para tanto, compareceram à audiência pública realizada pelo governo do Estado, via Instituto de Terras do Acre (Iteracre), na tarde da última sexta, 14, na quadra de esportes da escola Padre Carlos Casavecchia, para serem informadas, junto a um público de cerca de 400 pessoas sobre o andamento dos processos até a entrega gratuita dos documentos.

Zélia Maria Marques, 65 anos, relembra, com as amigas, que durante todos esses anos, muitos governos e prefeitos já enviaram equipes para visitar os moradores, fazer cadastro para depois a ação não ter o resultado final de entrega dos títulos.

“Estamos felizes e cheios de esperanças de que, agora de fato receberemos os títulos de nossas casas e só temos a agradecer ao governo do Estado pelo esforço para realizar nosso sonho”, reconheceu.

A audiência pública coordenada pelo Iteracre, para fins de regularização fundiária por meio do Programa Minha Terra de Papel Passado reuniu moradores, representantes dos Cartórios, Tribunal de Justiça, Prefeitura de Rio Branco e associação de moradores. O objetivo foi detalhar aos moradores o passo a passo, desde o georreferenciamento, cadastro de famílias até a etapa final junto aos cartórios, com perspectivas de entrega dos títulos definitivos para as famílias até o mês de agosto, conforme detalhou o presidente do Romário Costa.



“Enquanto gestor, é satisfatório fazer parte de um projeto de governo, em que o compromisso é levar as políticas públicas, estar perto de quem realmente precisa, conforme determinação do governador Gladson Cameli. E o Programa Minha Terra de Papel Passado tem essa finalidade”, explicou.

O vice-presidente da Associação de Moradores, Sidnez Matias, reconheceu como de fundamental importância para as comunidades a concessão dos títulos, pois beneficiará os 780 moradores que compõem o conjunto habitacional Wanderley Dantas.



“Como representante das comunidades sabemos a importância para as famílias, todas de classe humilde, receber gratuitamente o documento de posse, para ter segurança jurídica e acessar linhas de crédito para benefícios”, frisou.

O morador Romário Costa, relata, como um dos primeiros moradores, ter chegado no bairro em meio às dificuldades de abrir os acessos “no picadão”, sem dispor de nenhum tipo de benfeitoria pública.



“Agora, poderemos ter o principal, que é o Título Definitivo de nossos lotes e eu já estou sonhando com um financiamento para benfeitorias que sempre sonhei na minha casa e nunca tive condições de fazer”, destacou.

