O Palmeiras segue no mercado para fortalecer o elenco para o segundo semestre de 2024, após perder Endrick e Luis Guilherme, e o nome da vez é o do meia Maurício, do Internacional. O Verdão aumentou a proposta pelo jogador e está otimista em acertar a contratação do jogador de 22 anos.

O clube paulista tentou contratar o jogador no início deste ano, mas o Inter recusou a proposta. Então, a diretoria alviverde aumentou a carga pelo jovem neste meio de temporada. O jogador é muito bem avaliado pela comissão técnica de Abel Ferreira.

Há muito otimismo entre as partes para que o negócio se concretize. Maurício chegaria ao atual bicampeão brasileiro por um pedido do próprio Abel Ferreira e se juntaria a Raphael Veiga e Rômulo como opção de meia ofensivo.

Maurício está no Internacional desde 2020 e atuou em 176 jogos pelo clube gaúcho, marcando 25 gols. Apenas nesta temporada, o meia soma dois gols e uma assistência em 17 partidas. Ele foi desfalque nos últimos jogos do Internacional em razão de uma lesão.

por Gabriel Amorim e Rafael Oliva-lance

