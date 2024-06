A fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-17 terá mais duas partidas nesta quarta, 12, a partir das 14h45, no campo B. No primeiro jogo, a Chapecoense, de Porto Acre, enfrenta o Acre Esporte e na segunda partida o Real Sociedade recebe o Grêmio Xapuriense.

Líder da competição com 6 pontos, o Grêmio Xapuriense terá um grande desafio contra o Real Sociedade. A equipe do técnico Thiago Luiz quer a vitória para ficar mais próximo da classificação. O Real Sociedade vai tentar a recuperação no torneio depois da estreia com derrota.

