Em um trágico episódio de violência antes da partida entre Fortaleza e CRB na Arena Castelão, três homens foram brutalmente espancados e deixados nus e desmaiados. Um dos incidentes mais chocantes ocorreu na Avenida Eduardo Girão, onde um dos homens foi atacado por diversos membros de uma torcida rival, sendo deixado nu e inconsciente no local.

Os ataques foram registrados em vídeo pelos próprios agressores, que se identificaram como membros da Torcida Uniformizada do Fortaleza (TUF). As imagens, que rapidamente se espalharam nas redes sociais, mostram a gravidade da violência e a impunidade com que os agressores agiram.

As autoridades locais estão investigando os incidentes, e a segurança foi reforçada para o restante do evento. Este triste acontecimento destaca mais uma vez a necessidade urgente de medidas eficazes para combater a violência entre torcidas organizadas no futebol brasileiro.

Por Acreonline.net

