A vice-governadora do Estado, Mailza Assis, assinou um protocolo de intenções com o Instituto Federal do Acre (Ifac) para ampliar a quantidade de vagas com apoio do governo do estadual. A assinatura aconteceu durante a certificação de 90 mulheres das turmas do primeiro bloco dos cursos de Assistente de Recursos Humanos e Operador de Supermercados do Programa Mulheres Mil. A cerimônia aconteceu nesta sexta-feira, 14, na sede da reitoria, localizada na Via Chico Mendes, em Rio Branco.



Marilene Moura foi uma das concludentes em Assistente de Recursos Humanos. Moradora do bairro Taquari, conta que já trabalha no próprio negócio. “Sou manicure e também vendo castanhas. Tive muitos aprendizados, inclusive como ampliar meus contatos e melhorar o atendimento das minhas clientes. [O curso] Representa ganhos para a gente que não têm condições financeiras de pagar. Muito bom para a minha vida profissional e eu aconselho as mulheres fazerem. Todos que tiver, vou me inscrever para ter mais conhecimento e aumentar minha renda”, contou.



Quem também estava feliz com a conclusão é Aline Silva, moradora do bairro Amapá. Ela fez o curso de Operador de Supermercado. “Foi mais um degrau, uma porta que abriu e agradeço ao Ifac que proporcionou acesso não só para mim, mas para outras colegas que não tinham nenhum tipo de curso ainda. Melhorou até a nossa autoestima. Quando fazemos um curso desse, conhecemos pessoas, dá uma esperança. Algumas colegas chegavam desanimadas e nas aulas, a fé delas era renovada a cada dia”, conta emocionada.



Com duração de três meses, cada aluna teve um auxílio de R$ 560 reais mensais.

O primeiro bloco dos cursos foram realizados por meio de parceria com a Prefeitura de Rio Branco, e aconteceram na sede da Casa Rosa. Os cursos são destinados para mulheres em situação de violência doméstica e familiar, em vulnerabilidade social, como também beneficiárias do Programa Bolsa Família, ou que sejam inscritas no CadÚnico e que tenham 16 anos ou mais, assim como aquelas que tenham ensino fundamental incompleto ou completo.

Na ocasião, também foi assinado um protocolo de intenções com a Prefeitura de Rio Branco para dar continuidade às ações.

A vice-governadora reforçou que o governo do Estado acredita nas parcerias que têm como objetivo comum: ampliar a garantia de direitos e empoderamento feminino. “Unidos, alcançamos mais pessoas, e é por isso que essa colaboração junto ao Ifac será de grande ajuda no acesso a serviços que irão contribuir ainda mais com todo o trabalho que já é realizado pelo nosso governador, no desenvolvimento humano às mulheres acreanas”, disse.



“Nesse primeiro bloco, foram 1.008 vagas, ofertadas em todas as unidades dos municípios onde o Ifac tem um campus. Nós já estamos acompanhando, junto ao Ministério da Educação, uma nova pactuação, solicitamos mais mil vagas. Estamos somando novas parcerias com o governo do Estado, reforçando a parceria com a Prefeitura de Rio Branco para que a gente possa chegar a 2.008 vagas dessa formação profissional”, disse o pró-reitor de Extensão, Fábio Storch.



O Programa Nacional Mulheres Mil, do governo federal, foi instituído nacionalmente em 2011. A iniciativa promove formação profissional e tecnológica articulada com aumento da escolaridade de mulheres em situação de vulnerabilidade social, especialmente das regiões Norte e Nordeste do país. Para isso, atua no sentido de garantir o acesso à educação a essa parcela da população de acordo com as necessidades educacionais de cada comunidade e a vocação econômica das regiões.

O que disseram:

“Sabiam que para sair do ciclo de violência doméstica, um dos motivos que faz a mulher continuar nesse ciclo é a falta de dinheiro? Momento importante que vocês conseguiram concluir um curso que traz mais um passo ao empoderamento feminino, um passo ao sucesso, à prosperidade de vocês. outros cursos virão, vocês conseguirão outros diplomas”

Juíza Louise Kristina, titular da 2ª Vara de Proteção à Mulher, que representou o Tribunal de Justiça do Estado do Acre

“Hoje sou uma pequena empresária do ramo dos brechós. Me sinto muito feliz por saber que posso e sou uma mulher independente. Esse curso me deu esperanças e quero que alcance muito mais mulheres para elas melhorarem de vida”

Concludente do curso de Assistente de Recursos Humanos e integrante do Coletivo de Brecholeiras de Rio Branco, Socorro Almeida

“Espero que essa formação, seja uma chave para abrir portas na vida de vocês, que seja a primeira de muitas chaves que o conhecimento traz”

Reitor em exercício do Ifac, Ubiraci Dantas

“Temos uma equipe que trabalhou integrada para proporcionar de fato e na prática, a transformação na vida dessas mulheres. Vamos continuar trabalhando de forma compartilhada para ter uma Rio Branco, um estado mais próspero para as famílias”

Por Fernando Santtos- Agência de Noticias do Acre

Fotos; Felipe Freire/Secom

