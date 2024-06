Na manhã desta sexta-feira, 14, Igor Félix Silva, 26 anos, foi morto a tiros na Travessa Edmundo Pinto, no Parque Industrial, no Segundo Distrito de Rio Branco. Silva, que cumpria pena no regime aberto e era membro da facção Bonde dos 13, estava no caminho do trabalho em uma fábrica de laminados de madeira quando foi surpreendido por crimes armados.

De acordo com informações da polícia, Igor foi abordado enquanto trafegava de bicicleta. Os crimes dispararam várias vezes, atingindo vítimas na cabeça e no peito. Após o ataque, os responsáveis ​​pelo crime fugiram do local. As autoridades estão investigando o caso para identificar e prender os autores.

Por Acreonline.net

