Na tarde da última, quinta-feira (13), uma tentativa de assalto a uma loja de celulares na Rua Pereira Passos, no bairro Uvaranas, em Ponta Grossa, no Paraná, foi frustrada por um funcionário armado. A ação foi registrada pela câmera de segurança do estabelecimento. De acordo com as imagens, o suspeito chegou à loja às 14h35, usando um capacete. Foi cumprimentado por uma funcionária, momento em que exibiu uma pistola e anunciou o assalto.

Diante da situação, um outro funcionário, que estava atrás do balcão, sacou uma arma particular de calibre 9mm e disparou seis vezes contra o invasor. Os tiros atingiram a cabeça, tórax, abdômen e os braços do meliante.

Após ser atingido, o Corpo de Bombeiros (Siate) foi acionado e o homem foi encaminhado ao Hospital Universitário Regional (HU-UEPG) em estado grave. A Polícia Militar, baseada em relatos de testemunhas, informou que o suspeito mencionou ter chegado ao local de moto.

A motocicleta foi localizada estacionada na rua Paranavaí, próxima à loja. O funcionário que efetuou os disparos foi conduzido à 13ª Subdivisão Policial de Ponta Grossa e as armas utilizadas na ocorrência foram apreendidas para perícia. Nenhum funcionário da loja ficou ferido durante o incidente.

