Manaus – Na madrugada da última terça-feira (21), Adriano Guimarães de Lima, de 38 anos, foi encontrado morto na Alameda Alphaville, no bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus. A vítima foi assassinada com um tiro na cabeça e abandonada em uma área de mata próxima ao DB do Mutirão.

De acordo com a Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), o corpo de Adriano foi deixado no local enrolado em um colchão velho. A PM-AM está investigando o caso, mas até o momento, não há informações sobre os autores do crime.

As autoridades pedem para quem tiver qualquer informação que possa ajudar na investigação, entre em contato com a polícia.

por Acreonline.net com informações cm7

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram