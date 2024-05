Duas motocicletas foram recuperadas e uma arma de fogo foi apreendida na manhã desta quarta-feira, 22, por policiais militares do 2° BPM da Polícia Militar do Acre (PMAC). A ocorrência se deu na BR-364, na Vila Albert Sampaio.

Uma guarnição de rádio patrulhamento do 2° BPM foi acionada pelo COPOM para atendimento de uma ocorrência de roubo. No local, a vítima informou que um indivíduo o seguiu, anunciou o roubo e se evadiu com o seu bem.

O suspeito largou a moto que estava conduzindo e fugiu na motocicleta que acabara de roubar. Foi constatado que a motocicleta deixada, uma Honda CG 125 fan de cor preta, também era produto de roubo.

Os militares encaminharam a motocicleta até o posto da Polícia Rodoviária Federal, até desenrolar a ocorrência, e seguiram em busca da motocicleta da vítima, uma Honda CG 150 de cor vermelha, que possuía rastreador, o que facilitou a localização.

No local onde o localizador indicou, no bairro Cidade do Povo, o homem fugiu ao notar a chegada da PM, mas foi capturado em uma casa aos fundos da sua residência, e todos os objetos roubados da vítima, foram recuperados, bem como foi feita a apreensão da arma de fogo usada no roubo.

Foi dada voz de prisão ao envolvido, que foi conduzido para a Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com a arma e as duas motocicletas, para as providências legais.

Polícia Militar do Acre (2° BPM)

