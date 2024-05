Nesta quarta-feira (22), um vídeo chocante viralizou nas redes sociais, exibindo uma mulher agredindo brutalmente seu namorado depois que ele saiu para beber com amigos. O caso gerou intensa repercussão e indignação entre internautas.

De acordo com informações divulgadas por usuários das redes sociais, a mulher, cuja identidade não foi revelada, perdeu o controle ao saber que o namorado havia saído do trabalho diretamente para um encontro com amigos em um bar. A raiva da mulher culminou em agressões físicas no dia seguinte, após o namorado voltar para casa de madrugada.

No vídeo, é possível ver o homem acuado no canto da cama, ainda sob os efeitos da ressaca, enquanto a mulher lhe desfere socos e chutes na cabeça. A agressora, em um ato de crueldade adicional, registrou toda a cena em vídeo e compartilhou no grupo de amigos do namorado, com um aviso explícito para que eles não o convidassem mais para sair.

O vídeo vazou rapidamente e provocou uma onda de revolta na internet, com muitos condenando a violência doméstica e pedindo justiça para o homem agredido.

Confira o vídeeo:

Por AcreOnline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram