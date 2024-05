Nesta quarta-feira (22), o Instituto Verbena, responsável pela organização do concurso do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), divulgou o resultado preliminar da prova objetiva para o cargo de Analista Judiciário – Direito (Área Judiciária). As provas, realizadas no dia 12 de maio, contaram com a participação de mais de 1.500 concorrentes.

Vagas e Salários

O concurso TJAC oferece um total de 1.551 vagas, distribuídas entre 91 vagas imediatas e 1.350 para a formação de cadastro de reserva. As oportunidades estão divididas entre os cargos de técnico e analista judiciário. Os salários iniciais variam de R$ 3.785,60 a R$ 7.571,20, atraindo um grande número de candidatos interessados em ingressar na carreira pública.

Participação e Provas

Com mais de 1.500 inscritos, a prova objetiva foi uma etapa decisiva para muitos candidatos. Realizada no dia 12 de maio, a prova visou avaliar os conhecimentos específicos e gerais dos concorrentes, sendo um dos passos mais importantes no processo seletivo.

Resultado Preliminar

Os candidatos podem agora conferir o resultado preliminar da prova objetiva no site do Instituto Verbena. A divulgação das listas completas permite que os concorrentes verifiquem suas pontuações e comparem seus desempenhos com os demais participantes.

Para acessar o resultado,Clique aqui.

Próximas Etapas

Após a divulgação do resultado preliminar, os candidatos aprovados nesta fase seguirão para as próximas etapas do concurso, que incluem provas discursivas e avaliações práticas, dependendo do cargo. A expectativa é que os candidatos aprovados nas fases subsequentes sejam convocados para ocupar as vagas disponíveis o mais breve possível.

Para mais informações sobre o concurso e para conferir a lista completa de resultados, acesse o site do Instituto Verbena ou a página oficial do Tribunal de Justiça do Acre.

Fique atento às próximas atualizações e boa sorte aos candidatos nas próximas fases do concurso!

Por AcreOnline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram