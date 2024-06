O Tribunal de Contas do Acre (TCE-AC) divulgou, nesta sexta-feira (14), o edital de um concurso público com 30 vagas efetivas e salários que chegam até R$ 12 mil. As inscrições iniciam na próxima quinta-feira (20), seguem até 9 de julho e podem ser feitas no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), responsável pela organização.

O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) e do TCE-AC.

As vagas são destinadas para nível médio e superior, divididas da seguinte forma:

Cargos de nível médio – técnico de controle externo nas áreas de técnico-administrativo (especialidade instrutivo) e técnico em informática;

Cargos de nível superior – analista administrativo nas áreas de administração, contabilidade, direito, engenharia civil, pedagogia; analista de tecnologia da informação nas áreas de gestão de dados, infraestrutura de TI, planejamento de TI, projetos de TI, segurança da informação e sistemas de informação; analista ministerial nas áreas de administração e direito; e auditor de controle externo nas áreas de administração, arquitetura, contabilidade, direito e engenharia civil.

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e os salários iniciais variam de R$ 7.472 a R$ 12.459,27. As taxas cobradas nas inscrições têm valores diferentes de acordo com o cargo.

Analista de Controle Externo, Analista de Tecnologia da Informação e Analista Ministerial: R$ 113;

Auditor de Controle Externo: R$ 132;

Técnico de Controle Externo: R$ 81

As taxas podem ser pagas até 30 de julho. O concurso tem três etapas: provas objetivas, provas discursivas e avaliação de títulos, apenas para os cargos de nível superior.

Provas

A previsão é de que as provas objetivas sejam aplicadas no dia 1º de setembro. As provas discursivas para o cargo de auditor de controle externo serão no dia 13 de outubro.

O TCE-AC informou que as demais datas serão informadas por meio dos editais subsequentes a serem publicados no DOE e no diário do órgão.

Por g1 AC

