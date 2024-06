As festividades do São João de Santa Rita, marcadas para começar nesta quarta-feira, dia 12 de junho de 2024, tornaram-se motivo de debate acalorado. Com um investimento de R$ 2 milhões apenas nos cachês de Gusttavo Lima e Wesley Safadão, questionamentos sobre a utilização de recursos públicos emergiram, levando a uma decisão judicial significativa.

A Justiça, atendendo às preocupações expressadas pelo Ministério Público, interveio, exigindo que a Prefeitura Municipal reavaliasse seus gastos. Originalmente, o orçamento planejado alcançava a marca de R$ 13,8 milhões, mas foi reduzido para R$ 8,5 milhões após uma decisão liminar.

Qual o Impacto dos Shows de Gusttavo Lima e Wesley Safadão?

A programação artística, que conta com grandes nomes da música brasileira como Maiara e Maraísa, Bell Marques, além dos já mencionados Gusttavo Lima e Wesley Safadão, vem com promessa de arrastar uma multidão. No entanto, o alto custo dos cachês, critivado por violar princípios de moralidade e economicidade, agora passa por um processo de reconsideção.

Decisão Judicial sobre o Orçamento do São João de Santa Rita

Revisão Financeira Urgente

A desembargadora Maria das Graças Morais Guedes, destacando a necessidade de aderência aos princípios constitucionais, validou a redução do orçamento. Esta medida não apenas repercute na estrutura do evento, mas também serve como um exemplo de fiscalização e responsabilidade com o dinheiro público.

O Que Esperar dos Próximos Passos?

Com a determinação de que a Prefeitura se adeque às novas diretrizes em 24 horas, espera-se uma revisão completa das contratações e custos gerais do evento. Este ajuste fiscal é visto como essencial para garantir que o São João não só aconteça, mas que ocorra de maneira ética e eficiente.

Gusttavo Lima – R$ 1,1 milhão

Wesley Safadão – R$ 900 mil

Maiara e Maraísa – R$ 654 mil

Bell Marques – R$ 500 mil

Elba Ramalho – R$ 250 mil

Por Luís Ronaldo

