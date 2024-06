Cavalos Desatolam Toyota no Ramal do Macauã em Sena Madureira

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma cena inusitada: burros e cavalos desatolando uma Toyota no ramal do Rio Macauã, localizado no município de Sena Madureira. O vídeo, que tem gerado grande repercussão, destaca a força e utilidade desses animais em situações desafiadoras nas áreas rurais.

Por Ronaldo Duarte- Acreonline.net

