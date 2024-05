O Palmeiras enfrenta o Botafogo-SP nesta quinta-feira em duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola às 19 horas (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).

Onde assistir: o duelo terá transmissão dos canais Premiere e SporTV.

Como chegam as equipes?

O Palmeiras tem a vantagem na busca por uma vaga nas oitavas de final. No jogo de ida, o Verdão venceu por 2 a 1, no Allianz Parque. Rony e Estêvão anotaram para o Alviverde, enquanto Patrick fez para o Pantera.

Com a Série A do Campeonato Brasileiro paralisada devido às enchentes no Rio Grande do Sul, o Palmeiras teve a semana livre para treinar depois da vitória sobre o Independiente del Valle, na última quinta-feira, pela Libertadores.

Para essa partida, o técnico Abel Ferreira deve ter o retorno de Aníbal Moreno, que teve um trauma ocular e foi desfalque no último compromisso. Já o atacante Endrick, diagnosticado com um edema na coxa após o duelo da Libertadores, também pode reforçar o time.

Do outro lado, o Botafogo-SP seguiu seus compromissos pela Série B do Campeonato Brasileiro. O time comandado pelo português Paulo Gomes vem de uma derrota por 4 a o diante do Goiás, fora de casa.

