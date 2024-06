O atacante Aedan Scipio, da seleção de Anguilla, que pertence à Concacaf, chamou atenção neste final de semana de Data Fifa, mas não exatamente pelo futebol apresentado em campo, e sim pela vasta cabeleira.

O cabelo de Scipio vai até o joelho e tem três amarrações, além de um elástico que o prende no abdômen. O jogador viralizou nas redes sociais com seu estilo inusitado e, provavelmente, por ser o jogador com cabelo mais longo do mundo a disputar uma partida profissional de futebol de seleções.

Aos 33 anos, o atacante atua pelo Roaring Lions FC, time de Anguilla. O cabelo, que chega a cobrir o número da sua camisa, não o impede de entrar em campo para defender o seu país, um território britânico ultramarino no Caribe Oriental.

No jogo de sábado (8), Anguilla perdeu para o Suriname por 4 a 0, pela segunda fase das Eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo de 2026. A seleção de Anguilla, com a presença de Aedan Scipio, volta a entrar em campo nesta terça-feira (11) para enfrentar a seleção de Porto Rico.

Lance

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram