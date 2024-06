Lene/Ana Cláudia, no feminino, e Fabiano/Adrian, no masculino, conquistaram nesse domingo, 9, na praça do Juventus, o título da 2ª etapa do Campeonato Estadual de Vôlei de Praia. A competição contou com a participação das principais duplas acreanas e grandes jogos foram realizados durante os três dias de disputas.

Sub-19

Na categoria Sub-19, Ana Francisca/Sthefane, no feminino, Isaque/João Pedro, no masculino, foram os vencedores.

Master

Na categoria Master, no masculino, Rogério e Yung foram os vencedores do torneio.

Pódios da etapa

Sub-19fFeminino

1º Ana Francisca/Sthefane

2º Clara/Shofia

3º Raquel/Geisa

Masculino

1º Isaque/João Pedro

2º José Gabriel/Gabriel Silva

3º Bruno/Adrian

Adulto feminino

1º Lene/Ana Cláudia

2º Raiane/Adelaide

3º Nádia/Gabi

Masculino

1º Fabiano/Adrian

2º Dayan/Lynek

3º Vitor Hugo/Jeferson

Master

1º Rogério/Yung

2º Martins/Guga

3º Evaldo/Wanderclay

