Um dos marcos do esporte acreano foi registrado na última sexta-feira, 7: o lançamento da Supertaça Acreana de Futebol. Com a presença do governador Gladson Cameli, a abertura do campeonato contou a apresentação dos times e também com o desfile das musas da competição. Este já é considerado o maior evento esportivo do estado.

Atendendo a comunidade em geral, a Supertaça é um campeonato de futebol amador, na categoria masculino aberto, que visa reiterar o compromisso da Secretaria Adjunta de Esportes em fomentar as práticas esportivas no estado, atendendo efetivamente a comunidade, uma vez que é aberto a toda a população.

Durante a abertura, o governador do Acre, Gladson Cameli, destacou que o esporte está entre suas prioridades e não descarta criar uma secretaria para a área.

“Estou aguardando o parecer da Procuradoria-Geral para que a gente possa criar, de fato, a Secretaria de Esportes, que é uma prioridade e temos que criar oportunidades”, disse.

Se inscreveram cerca de 400 equipes, divididas por regionais e capital, que disputaram no mata-mata. Os jogos no interior estão em processo de encerramento e os vencedores disputarão com os quatro finalistas de Rio Branco. A previsão é que a disputa se estenda por dois meses.

O grande ganhador da fase municipal, receberá o prêmio de R$ 50 mil. A disputa pela Musa da Supertaça, com mais de 30 competidoras já inscritas, tem prêmio de R$ 7 mil e ainda prêmios para a torcida.

Além do incentivo ao esporte, a competição deve movimentar outros segmentos da sociedade. “O envolvimento dos atletas, da sociedade como um todo, movimenta a economia e este ano, tendo dito, que é um ano de oportunidades. Cada um fazendo sua parte, vamos melhorar a economia, gerar mais emprego e fortalecer as pessoas”, reforçou.

São 64 equipes de futebol amador, compostas por 1,4 mil atletas, 168 membros da comissão técnica, equipe de trabalho com 30 pessoas, e estimativa de público de 5 mil pessoas.



Secretário-adjunto de Esporte, Ney Amorim, disse que esse é um evento que vai mobilizar todo o estado. Foto: José Caminha/Secom

O secretário-adjunto de Esportes, Ney Amorim, frisou que a movimentação desse campeonato vai contribuir muito para o estado e que o campeonato já é considerado o maior evento esportivo amador da história do Acre.

“Estão envolvidas cerca de quatro secretarias para que tudo desse certo e vieram os familiares torcedores. Fico feliz em ver essa arquibancada cheia hoje. É nosso primeiro evento, mas já entrou para a história do esporte acreano”, disse.

Os recursos são provenientes de emenda parlamentar do deputado Roberto Duarte, de R$ 100 mil, e parcerias com a iniciativa privada.

O objetivo é que essa competição ocorra anualmente, com a participação em massa da comunidade, fomentando também a economia local e elevando os recursos voltados ao esporte acreano.



A vice-governadora, Mailza Assis, evidenciou em sua fala os resultados positivos das parcerias e o impacto do esporte na vida das pessoas, incluindo a reunião de famílias inteiras que vão aos estádios para acompanhar o campeonato.

“Quero cumprimentar as crianças, os pais, mamães, a juventude, os atletas e as equipes organizadoras. Este é um momento importante porque o esporte mobiliza, movimenta, transforma a vida das pessoas e obrigada, governador, por todo o investimento feito no esporte no nosso estado. Agradeço a Deus pela oportunidade e desejo boa sorte, principalmente aos atletas que irão disputar as partidas.”

O top três das musas foi composto por Tamires Costa, do Personal Futebol Clube, em terceiro lugar; Ana Sarah, do Arasuper, em segundo, mas, a grande ganhadora foi Jhenifer Karole Lopes, do time Croácia, do bairro Cadeia Velha. Emocionada, ela recebeu a premiação no valor de R$ 7 mil.



“Eu não esperava, até porque todas as meninas são muito lindas. Desde que entrei, sempre achei que seria bem difícil, mas ganhei, a vitória foi justa e Deus me abençoou. Muito obrigada a todos que torceram por mim. Esse choro é de muita felicidade, eu tô muito feliz”, disse.

O Amapá Futebol Clube desbancou o Personal Futebol Clube, que saiu da competição. O objetivo do grupo agora é chegar na final e levar o prêmio para casa.

“Futebol pegado dele, um time bom de marcação, mas tive a sorte do meu parceiro chutar a bola bateu na trave e sobrou para mim, só fiz o meu trabalho de empurrar para a rede e vitória nossa. O objetivo é ser campeão dessa temporada”, destacou Everton, autor de um dos gols do time campeão.

Por Tácita Muniz-Agência de Notícias do Acre

Foto: José Caminha/Secom

