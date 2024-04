A modelo acreana, nascida em Sena Madureira e, atualmente, morando em São Paulo, Gaby Dobbins, continua consolidando a carreira pelas passarelas brasileiras. Com apenas 16 anos, revelada em um concurso Miss Piscina no município do interior do Acre, a jovem foi um dos destaques da São Paulo Fashion Week.

A semana de moda, considerada a mais importante do Brasil, terminou no último domingo (14), na capital paulista.

Gaby desfilou para oito marcas famosas do país como Igor Dadona, Aluf, Cria Costura, André Lima, Reptilia, Catarina Mina, Glória Coelho e Patrícia Vieira.

No próximo dia 22, Gaby completa um ano que está morando em São Paulo. A grande incentivadora é a mãe, Aleyxandra Marques, que abandonou projetos que tinha no Acre para acompanhar a filha. Orgulhosa, fala do sucesso de Gaby no mundo da moda.

“É uma emoção inexplicável. Viemos de tão longe! Muita gente não acreditou! E ver o que está acontecendo é surreal. Eu tento orientar que ela seja sempre humilde, que saiba que ainda falta muito para crescer, e o reconhecimento tem acontecido. Eu ter largado tudo pelo sonho da minha filha não tem um pingo de arrependimento. Quando eu conto que ela não sabia nem andar de salto, as pessoas pensam que é brincadeira. Ela aprendeu a andar de salto alto em três dias para participar do primeiro concurso que ela ganhou em Sena Madureira. Muito orgulho”, diz a mãe, emocionada.

Gaby também conversou com o ac24horas e falou do orgulho em representar o Acre. “Eu me sinto sempre grata e feliz por estar participando de uma edição do SPFW. Não é nada fácil ser modelo, principalmente em temporada de SPFW. Mas a gratidão sempre me domina em saber que eu estou representando o Acre novamente num evento de moda tão grande como esse. Sempre me esforçando para cada vez crescer mais e muito feliz de estar sendo reconhecida. Foi muito trabalho até chegar aqui, e finalmente estou conseguindo reconhecimento representando o Acre na moda brasileira. Gratidão”, diz Gaby.

Por Leônidas Badaró= ac24horas

