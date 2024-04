Grandes lutas marcaram nesse fim de semana, no ginásio Álvaro Dantas, a primeira etapa do Campeonato Acreano de Jiu-Jitsu. As principais academias do Estado colocaram seus atletas nos tatames e nível técnico em todas as categorias foi o destaque.

“Conseguimos abrir a temporada com um grande evento. O número de atletas foi excelente e o nosso objetivo é elevar cada vez mais a qualidade do jiu-jitsu acreano com competições de qualidade”, afirmou o presidente da Federação de Jiu-Jitsu do Acre(FJJAC), Magno de França.

Um dos destaques

O paratleta Thomaz Rodrigues, de Tarauacá, participou da primeira etapa do Estadual e foi destaque.

“Lutar em uma competição deste nível aumenta a minha motivação para seguir treinando e melhorando a minha qualidade de vida”, comentou o atleta.

Segunda etapa

Magno de França confirmou para o segundo semestre a segunda etapa do Acreano. A competição será promovida em Rio Branco, mas para 2025 a ideia é levar o evento também para o interior.

“Somos uma entidade nova e esse é um trabalho em construção. Temos muitos objetivos, mas tudo precisa ser feito de maneira gradativa”, avaliou o dirigente.

PHD

