O documentário intitulado “Padre Paolino Baldassari Vive”, do jornalista e cineasta Márcio Levi, que mostra o legado do religioso no estado do Acre, começou a ser gravado nesta segunda-feira (15).

A obra audiovisual irá mostrar através de depoimentos e arquivos inéditos, o trabalho social realizado pelo padre nos mais diversos lugares do estado, em localidades rurais, aldeias indígenas e regiões periféricas das cidades acreanas, principalmente em Sena Madureira, onde morava.

O documentário é fruto de uma parceria com o jornalista Marcio Farias, profissional que por décadas acompanhou o trabalho de Paolino.

“O Marcio Farias é um amigo que teve o privilégio de acompanhar muitas vezes as missões do padre nos mais diversos lugares de nossa região. Oportunidades em que registrou momentos jamais tornados públicos. Temos o desafio e a responsabilidade de produzir uma obra que retrata o trabalho lindo que Paolino fez em vida”, comentou Levi.

O documentário em fase de produção ainda não tem previsão para seu lançamento e é financiado pelo Governo Federal, através da Lei Paulo Gustavo.

