Um morador de Juína, município de Mato Grosso que faz limite com Vilhena, desferiu “cintadas” em um casal que estava transando ao ar livre em plena luz do dia, em uma praça em frente à rodoviária do município. O ato foi gravado e o vídeo viralizou nas redes sociais nesta semana.

Nas imagens, é possível ver o homem sobre a mulher trocando carícias. Em determinado momento, um senhor de camisa amarela aparece com um cinto e interrompe o coito.

Visivelmente revoltado com a cena explícita, ele utiliza o cinto para repreender o homem, que se vira rapidamente. Em seguida, o mesmo senhor repreende também a mulher com uma cintada que acaba atingindo as nádegas dela.

A situação chamou a atenção de populares e até de um cachorro que estava próximo deles, deitado sob uma árvore aproveitando um momento tranquilo, e que se levantou para observar a confusão.

Conforme a lei, praticar atos obscenos – incluindo sexo – em locais públicos é considerado crime, com pena prevista de três meses a um ano de detenção, além de possíveis multas. A informação consta no artigo 233 do Código Penal Brasileiro.

