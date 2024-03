A prova do concurso de Analista Judiciário (nível superior) do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), foi anulada na tarde deste domingo, 24, em Rio Branco.

Segundo os candidatos, o motivo do cancelamento do certame ocorreu devido a um erro nos cadernos de prova entregues pelo Instituto Verbena, banca examinadora do concurso.

Ao todo, foram feitas 16.289 inscrições para 91 vagas disponíveis e 1.460 cadastro de reserva (cargos de nível médio e superior).

O Instituto Verbena informou aos candidatos que a prova para o cargo será remarcada. As provas para os cargos de nível médio foram aplicadas pela manhã. Não ocorreu nenhum problema.

TJAC emitiu uma Nota de Esclarecimento

A Administração do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC), tendo em vista os problemas ocorridos na aplicação da prova do concurso de servidores deste tribunal, realizada pelo Instituto Verbena, esclarece:

O problema decorreu especificamente na questão discursiva para o cargo de Analista Judiciário – área judicial/judiciária.

A Comissão Gestora do Concurso deliberou o cancelamento da aplicação da prova especifica para este cargo.

A decisão pela anulação foi tomada com base nos princípios da transparência, igualdade e lisura, que norteiam a atuação do TJAC.

Lamentamos o ocorrido e informamos que as medidas cabíveis já estão sendo adotadas no sentido de reaplicar a prova com a maior brevidade possível.

Isabelle Sacramento

Presidente da Comissão Gestora do Concurso

