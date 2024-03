A Liga dos Campeões da Europa é aquela competição que coloca, frente a frente, gigantes do futebol! E o sorteio desta sexta-feira, na Suíça, não foi diferente! Para começar essa coluna já logo vamos aos confrontos:

Arsenal (ING) x Bayer de Munique (ALE)

Atkético de Madri (ESP) X Borussia Dortmund (ALE)

Paris Saitn German (FRA) X Barcelona (ESP)

Real Madrid (ESP) x Manchester City (ING)

Quartas de final

Jogos de ida: 9 e 10 de abril

Jogos de volta: 16 e 17 de abril

Semifinal

Jogos de ida: 30 de abril e 1º de maio

Jogos de volta: 7 e 8 de maio

A final da Liga dos Campeões de 2023/24 acontecerá no Estádio de Wembley, em Londres, no sábado, 1º de junho. Será a oitava decisão de Champions sediada no local.

E é sobre este confronto entre Carlo Ancelotti e Pep Guardiola que quero falar!

Dois treinadores enormes, campeões e indiscutíveis! Sim, temos neste duelo uma final antecipada, algo que o torcedor gostaria de ver lá na frente, em uma decisão, por exemplo.

Mas a Liga dos Campeões é tão fascinante que entrega ao torcedor, ao amante do futebol, histórias diferentes e emocionantes.

O Real Madrid é o maior vencedor da principal competição de clubes da Europa: 14 títulos. O Manchester City conquistou a competição, pela primeira vez, na edição anterior.

Mas, se colocarmos, cara a cara, Ancelotti e Guardiola, veremos que há equilíbrio e experiência da liga. Carlo Ancelotti tem quatro Champions, duas pelo Real Madrid (ESP) e duas pelo Milan (ITA). Guardiola tem três conquistas, duas com o Barcelona (ESP) e uma com a atual equipe.

Que confronto, senhores!

Não menosprezando os outros duelos que envolvem equipes enormes como o Atlético de Madri do treinador mais bem pago do mundo, Diego Simeone!

Não esquecendo de Xavi e o Barcelona, sempre surpreendente, oscilando, mas, perigoso!

Bayer e Borussia que trazem um molho especial para a Champions, com a raça e a força do futebol alemão!

r7

