No final da tarde da última quinta-feira, dia 14, um jovem em situação de rua foi alvejado com uma facada no pescoço enquanto dormia em um banco na Praça da Revolução, no centro da cidade. Segundo informações repassadas por testemunhas no local, a vítima e o acusado teriam discutido antes do ocorrido. Foi então que Antoniel Nascimento resolveu dormir no banco e, por volta das 17 horas, recebeu a facada. O SAMU foi acionado e encaminhou a vítima para o pronto-socorro da cidade. O acusado fugiu, tomando rumo ignorado.

Por Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram